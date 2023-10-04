В отделы ГИБДД в России выстроились очереди из-за сбоя

В отделы ГИБДД в России выстроились очереди из-за масштабного технического сбоя

В отделы ГИБДД в России выстроились очереди из-за масштабного технического сбоя. Кадры с выстроившимся в очереди людьми публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным портала, сбой затронул работу системы регистрации транспорта ФИС ГИБДД. На опубликованных кадрах видно десятки стоящих в очередях посетителей, некоторые из них выражают недовольство сотрудникам инспекции.

Информацию о сбоях в системе подтверждает ТАСС. Собеседник агентства в правоохранительных органах заявил, что регистрация транспорта затруднена. «В настоящее время в связи с техническим сбоем в работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции России регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений затруднены», — приводит информагенство слова источника.

Ранее сообщалось, что из-за санкций Евросоюза в Калуге перестали работать паркоматы. О том, что устройствами для безналичной оплаты парковки больше нельзя воспользоваться, сообщила Служба единого заказа городского хозяйства.