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14:28, 4 октября 2023Россия

В отделы ГИБДД в России выстроились очереди из-за сбоя

В отделы ГИБДД в России выстроились очереди из-за масштабного технического сбоя

В отделы ГИБДД в России выстроились очереди из-за масштабного технического сбоя. Кадры с выстроившимся в очереди людьми публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным портала, сбой затронул работу системы регистрации транспорта ФИС ГИБДД. На опубликованных кадрах видно десятки стоящих в очередях посетителей, некоторые из них выражают недовольство сотрудникам инспекции.

Информацию о сбоях в системе подтверждает ТАСС. Собеседник агентства в правоохранительных органах заявил, что регистрация транспорта затруднена. «В настоящее время в связи с техническим сбоем в работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции России регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений затруднены», — приводит информагенство слова источника.

Ранее сообщалось, что из-за санкций Евросоюза в Калуге перестали работать паркоматы. О том, что устройствами для безналичной оплаты парковки больше нельзя воспользоваться, сообщила Служба единого заказа городского хозяйства.

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    Марк Леонов
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