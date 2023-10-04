Сексолог назвала женщинам способы усилить оргазм

Чтобы усилить остроту ощущений во время оргазма, нужно перестать беспокоиться о его наступлении. Такой совет дала женщинам сексолог и коуч по интимным отношениям Джиджи Энгл в беседе с изданием Metro.

Энгл отметила, что женщины испытывают больше удовольствия от секса, если просто наслаждаются процессом и не думают о результате. «Когда вы сосредотачиваетесь на получении оргазма, вы игнорируете ощущения в моменте и концентрируетесь на цели, а не на путешествии», — объяснила коуч.

Кроме того, Энгл указала, что способы получить удовольствие индивидуальны, и то, что нравится одной женщине, может быть безразлично другой. Чтобы узнать, какой метод лучше подходит, коуч посоветовала больше экспериментировать в спальне и изучать свое тело. В случае если оргазмы отсутствуют из-за чувства стыда или страха осуждения, Энгл предложила обратиться к сексопатологу.

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