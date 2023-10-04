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19:54, 4 октября 2023Ценности

Стилистка перечислила удешевляющие женский образ модные ошибки

Фото: Edward Berthelot / Getty Images For Jean Paul Gaultier

Стилистка из Канады Джулия, более известная в соцсетях по никнейму @beingjulia, перечислила удешевляющие женский образ модные ошибки. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь эксперт призвала не носить ремень, который продавался в комплекте с джинсами или платьем. «Пояса, которые идут вместе с одеждой, обычно изготавливаются из очень низкокачественных материалов», — объяснила она.

Кроме того, специалистка посоветовала при покупке одежды обращать внимание на петли, предназначенные для ремня. Джулия отметила, что они должны не торчать, а плотно прилегать к талии.

В заключение автор видео выделила свитеры, оформленные молнией с круглым бегунком. «Она может быть удобной, но из-за нее одежда выглядит дешево», — высказалась инфлюэнсерша.

В августе дизайнер бренда LERU Валерия Антонова назвала россиянкам пять портящих женский образ сочетаний цветов в одежде. Эксперт назвала неудачными комбинации таких оттенков, как красный и зеленый, коралловый и бирюзовый. Также она внесла в список наряды из желтых и фиолетовых предметов гардероба, которые, по мнению специалистки, могут вызывать неприятные ощущения у окружающих людей.

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    Мария Винар
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