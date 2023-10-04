РИА Новости: ВС России полностью контролируют херсонские острова в дельте Днепра

Российские военные установили полный контроль над херсонскими островами, расположенными в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив. Об этом рассказали командиры подразделений бригады береговой обороны группировки войск «Днепр», передает РИА Новости.

«Нашими острова контролируются, абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля, и больше 90 процентов островов, которые есть, контролируются нашими людьми, находящимися там», — сообщил командир взвода с позывным «Курск».

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно пытается прорваться на острова и перейти на левый берег Днепра.