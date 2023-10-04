Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:08, 4 октября 2023Россия

Российские военные установили полный контроль над херсонскими островами

РИА Новости: ВС России полностью контролируют херсонские острова в дельте Днепра

Российские военные установили полный контроль над херсонскими островами, расположенными в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив. Об этом рассказали командиры подразделений бригады береговой обороны группировки войск «Днепр», передает РИА Новости.

«Нашими острова контролируются, абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля, и больше 90 процентов островов, которые есть, контролируются нашими людьми, находящимися там», — сообщил командир взвода с позывным «Курск».

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно пытается прорваться на острова и перейти на левый берег Днепра.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Пойманного на гидроцикле в Крыму украинского диверсанта приняли за подполковника ВСУ. Кто на самом деле попался ФСБ?

    Российские военные установили полный контроль над херсонскими островами

    В США арестовали 89-летнюю пацифистку на акции против помощи Украине

    Посол рассказал о требовании канадцев избавиться от памятников нацистам

    США начали изучать основания для передачи Украине замороженных активов России

    Глава Федерации борьбы России рассказал о кулуарном общении с украинцами на ЧМ

    В США объяснили улучшение шансов России на победу

    Опытный змеелов сбежал после самого страшного случая в своей карьере

    США заявили о возможности выделения помощи Киеву без привлечения допсредств

    В США оценили путь Зеленского фразой «из князи в грязи»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости