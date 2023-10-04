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09:34, 4 октября 2023Россия

Петербургскую школьницу госпитализировали из-за неизвестного вещества

В Колпино 14-летнюю школьницу госпитализировали из-за неизвестного вещества

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В петербургском Колпино 14-летнюю школьницу госпитализировали из-за неизвестного вещества. Об этом стало известно телеканалу 78.ru.

Собеседник, знакомый с ситуацией, отметил, что девочку доставили в медучреждение в тяжелом состоянии с острым отравлением и нарушением мозгового кровообращения из квартиры дома на бульваре Трудящихся.

Удалось выяснить, что семья у пострадавшей полная, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит. Сотрудники полиции начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 13-летнюю школьницу забрали в реанимацию с платформы станции метро «Проспект Просвещения».

Врачи диагностировали у нее отравление этанолом. Полиция организовала проверку.

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    Анна Щербакова
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