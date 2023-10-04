Отправленный в отставку Маккарти отказался переизбираться на пост спикера

Отправленный в отставку спикер Палаты представителей США не будет переизбираться

Отправленный в отставку спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти не будет переизбираться на пост. Об этом политик написал в социальной сети X (в прошлом Twitter).

«Я не буду снова баллотироваться на пост спикера Палаты представителей», — указал он.

Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку своего спикера Кевина Маккарти. Отмечается, что за его отстранение дали голоса 216 конгрессменов, а против — 210. Временным спикером Палаты представителей стал Патрик Макгенри.

Инициатива о снятии Маккарти с должности принадлежит республиканцу Мэтту Гаетцу. Политика не устроило, что однопартиец решил пойти на компромисс с демократами и добился принятия 45-дневного бюджета, чтобы избежать шатдауна. Также, по его словам, спикер якобы договорился с американским президентом Джо Байденом о дальнейших шагах по выделению средств Украине.