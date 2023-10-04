Душившего и избившего подростка россиянина арестовали

В Тюмени арестовали мужчину, избившего и душившего подростка

Калининский районный суд Тюмени арестовал 42-летнего местного жителя Андрея Рыбко, который избил подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчина пробудет под стражей до 13 ноября. Его обвиняют в покушении на малолетнего.

По версии следствия, 11 сентября Рыбко в состоянии алкогольного опьянения напал возле жилого дома на 13-летнего подростка. Мужчина ударил его кулаком по голове, а затем схватил за шею и стал душить. Избиения несовершеннолетнего продолжались, пока Рыбко не остановили прохожие. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Саратове женщина напала на приехавшего по вызову медика скорой помощи.