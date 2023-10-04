Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:32, 4 октября 2023Силовые структуры

Душившего и избившего подростка россиянина арестовали

В Тюмени арестовали мужчину, избившего и душившего подростка

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Калининский районный суд Тюмени арестовал 42-летнего местного жителя Андрея Рыбко, который избил подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчина пробудет под стражей до 13 ноября. Его обвиняют в покушении на малолетнего.

По версии следствия, 11 сентября Рыбко в состоянии алкогольного опьянения напал возле жилого дома на 13-летнего подростка. Мужчина ударил его кулаком по голове, а затем схватил за шею и стал душить. Избиения несовершеннолетнего продолжались, пока Рыбко не остановили прохожие. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Саратове женщина напала на приехавшего по вызову медика скорой помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян заявил о готовности подать в отставку

    Звезда «Людей Икс» назвал Тома Харди странным и сложным

    Для россиян одной профессии подготовили инициативы

    Четырехметровый питон поселился под домом и пять месяцев питался кошками

    Женщинам назвали способы избавиться от возникающей после секса интимной проблемы

    Россиянкам назвали самые модные стрижки на осень

    Власти Бали объявили охоту на медитирующего голым возле храма туриста

    Душившего и избившего подростка россиянина арестовали

    Загадочное «капище» в московском лесу попало на видео

    Netflix повысит цены на подписки после забастовки в Голливуде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости