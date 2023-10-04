Депутат Чаплин: в супермаркетах нужно выделить полки под урожай дачников

В России под урожай дачников захотели выделить отдельные полки в супермаркетах. С таким предложением выступил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, пишет «Российская газета».

Эксперт напомнил, что дачники сейчас имеют право продавать выращенные на загородном участке фрукты и овощи на сельскохозяйственном рынке или социальной ярмарке. Для получения места им нужно заранее подать заявление и на месте заключить упрощенный договор. Урожай и заготовки также можно реализовать на ярмарке выходного дня, добавил Чаплин.

При этом в законодательстве четко указан список мест, в которых торговля продукцией с дачи запрещена — около проезжей части, на станциях метро, в поездах и других видах транспорта, а также рядом с административными зданиями, школами и детским садам. За это дачников оштрафуют на сумму до 2500 рублей.

Чаплин считает, что было бы целесообразным разрешить супермаркетам организовать полку с урожаем садоводов. «Например, дачники будут приносить на продажу свой урожай при наличии справки из администрации или СНТ. Это был бы неплохой способ позволить бабушкам и дедушкам заработать денег за свой труд», — отметил эксперт.

Ранее Чаплин призвал российских дачников перед зимой раскидывать по загородному дому самую дешевую отраву, чтобы защититься от вредителей. Однако предварительно необходимо просушить все помещения — в том числе чердак, сарай и погреб.