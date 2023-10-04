МВД обратилось к россиянам из-за очередей в отделы ГИБДД

МВД попросило временно не посещать регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД

МВД России попросило граждан в ближайшие часы воздержаться от посещений регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств. Просим граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы», — пояснили в МВД.

Там добавили, что специалисты уже приступили к устранению причин технического сбоя, а также пообещали дополнительно сообщить о возобновлении оказания услуг в полном объеме подразделениями Госавтоинспекции.

Ранее появилась информация, что в отделы ГИБДД в России выстроились очереди из-за масштабного технического сбоя. На опубликованных кадрах видно десятки стоящих в очередях посетителей, некоторые из них выражают недовольство сотрудникам инспекции.