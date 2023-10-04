Охлобыстин порассуждал о духовном и материальном

Актер Иван Охлобыстин признался, что у него заниженные потребности

Российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин в интервью KP.RU признался, что у него заниженные потребности.

Охлобыстин отметил, что у него все есть. «Бывает так, что мы с супругой приходим в какой-то торговый центр, и мне там становится печально. Я глазами смотрю на прилавки каких-то бутиков и понимаю, что у меня все есть, мне ничего не надо. Я не хочу "Ламборгини", я не хотел бы встречаться с женой футболиста — у меня заниженные потребности и у меня все есть!» — заявил актер.

Артист также порассуждал о материальном и духовном, подчеркнув, что раньше он «стремился к земному», а теперь у него остались только «духовные порывы». «И меня это пугает. Потому что человек-то я не такой высокой духовности, честно говоря», — добавил он.

Ранее Иван Охлобыстин высказался об уехавших из России коллегах, назвав их позицию глупой. Он добавил, что перестал общаться с переехавшими в другие государства коллегами, так как, по его словам, не имеет с ними общих тем для разговоров.