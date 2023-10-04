В Кремле назвали необходимой проверку систем оповещения населения

Песков: проверки систем оповещения в России не только уместны, но и необходимы

Проверки систем оповещения населения не только уместны, но и необходимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Проверка систем оповещения проходит по всей России 4 октября. Накануне о запланированных мероприятиях предупредило МЧС.

Подобные учения регулярно проводятся и в других странах, напомнил Песков и привел в качестве примера Японию. Там такие проверки связаны с повышенной сейсмологической опасностью, пояснил представитель Кремля.

Пресс-секретарь воздержался от оценок мероприятий по проверке систем оповещения. «Этим делом должны заниматься и именно они выполняют свою функцию», — заключил Песков.

Ранее в Московской области открыли тренировку по гражданской обороне. Учения прошли совместно с экстренными службами и силами гражданской обороны. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, что проведение подобных тренировок необходимо, чтобы быть готовыми к нештатным ситуациям любой сложности.