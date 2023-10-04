Пассажирка потрогала таможенницу во время личного досмотра и попала в тюрьму

Студентка толкнула таможенницу в Дубае и была приговорена к тюремному сроку

Студентку из США приговорили к годовому тюремному сроку за то, что она потрогала руку сотрудницы таможни во время личного досмотра в Дубае. Об этом сообщила правозащитная организация Detained in Dubai.

21-летняя Элизабет Поланко Де Лос Сантос (Elizabeth Polanco De Los Santos) летела вместе с подругой из Стамбула в Нью-Йорк с пересадкой в Дубае в июле 2023 года. Уточняется, что во время путешествия на пассажирке был хирургический бандаж, который она носила после операции. Во время проверки безопасности в аэропорту девушка попала в комнату для личного досмотра, где ее попросили снять корсет. По словам студентки, сотрудницы были грубыми, поэтому ей было некомфортно и страшно.

В конце концов Де Лос Сантос разрешили уйти, но она не смогла самостоятельно надеть бандаж. Девушка осторожно толкнула руку одной из женщин, чтобы позвать свою подругу, в итоге таможенницы обвинили туристку в нападении и оскорблении. Дело туристки дошло до суда, и ее обязали уплатить штраф в размере почти 3 тысячи долларов (около 300 тысяч рублей). Однако таможенники обжаловали приговор, и теперь студентке грозит год тюрьмы.

Правозащитники уточнили, что с июля девушка потратила 50 тысяч долларов (почти 5 миллионов рублей) на ежедневные расходы и оплату услуг адвокатов. «Помимо того что Элизабет была унижена и травмирована сотрудниками аэропорта, она несколько месяцев страдала от того, что была вынуждена оставаться в дорогой стране, платить дорогим адвокатам и пропускать учебу в университете», — сказано в заявлении основательницы Detained in Dubai Радхи Стирлинг (Radha Stirling).

При этом юристы уточнили, что, «если все пойдет хорошо», девушку будут содержать под стражей только до тех пор, пока она не сможет забронировать рейс из Дубая.

Ранее туриста-мусульманина из США унизили, раздев догола в аэропорту Израиля, и продержали три часа в отделе безопасности. После этого к мужчине подошла сотрудница аэропорта и начала кричать на него за то, что он на полчаса задержал 300 пассажиров своего рейса.

