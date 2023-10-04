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23:45, 4 октября 2023Мир

Кандидат в спикеры Палаты представителей США высказался против помощи Киеву

Кандидат в спикеры Палаты представителей Джордан выступил против помощи Киеву

Кандидат в спикеры Палаты представителей США республиканец Джим Джордан заявил, что в случае избрания выступит против помощи Украине. Его слова прозвучали в эфире CNN, передает РИА Новости.

По словам Джордана, ключевые проблемы для американцев — не Украина, а ситуация на границе и преступность на улицах страны. «Я против этого», — ответил Джордан на вопрос о пакете помощи Украине.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что власти США обладают средствами на еще один транш помощи Украине без дополнительного финансирования. Он отметил, что существуют и другие способы, с помощью которых Вашингтон мог бы найти финансирование на эти цели.

Также Байден говорил, что переживает из-за возможного отказа Конгресса помогать Украине. По его словам, он обеспокоен тем, что разногласия в Республиканской партии США могут повредить помощи Киеву.

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    Екатерина Подвигина
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