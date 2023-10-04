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21:24, 4 октября 2023Мир

США заявили о возможности выделения помощи Киеву без привлечения допсредств

Байден: США без привлечения допсредств могут дать Киеву еще один пакет помощи

Фото: Reuters

Власти США обладают средствами на еще один транш помощи Украине без дополнительного финансирования. Об этом заявил в среду американский президент Джо Байден. Его цитирует «Интерфакс».

Отвечая на вопрос журналиста о том, как долго США смогут помогать Киеву без допсредств, Байден также добавил, что существуют и другие способы, с помощью которых Вашингтон мог бы найти финансирование на эти цели. «Но я не собираюсь сейчас вдаваться в подробности», — отметил американский лидер.

Кроме того, Байден анонсировал, что вскоре выступит «с большой речью», посвященной поддержки Украине.

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