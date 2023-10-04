В немецком городе отказались строить военный завод из страха перед Путиным

NYT: жители Гросенхайна отказались строить военный завод из страха перед Путиным

Жители города Гросенхайн в ФРГ выступили против строительства завода по производству боеприпасов для Украины, чтобы не вызвать гневную реакцию российского президента Владимира Путина. Об этом написала газета New York Times (NYT).

Наиболее известный немецкий производитель военной техники и вооружений Rheinmetall изучал возможность строительства в саксонском Гросенхайне нового завода по производству боеприпасов для закрытия «всплеска спроса» от Киева. Однако жители города отказались поддержать проект из страха перед Путиным.

«Жители выбранного города Гроссенхайн с населением около 20 тысяч человек имели иное мнение на этот счет. Шестнадцать из двадцати двух членов городского совета подписали письмо канцлеру Олафу Шольцу с призывом заблокировать проект <…>. Некоторые в Гроссенхайне опасались, что завод разгневает президента России Владимира Путина», — отмечается в публикации.

По мнению авторов статьи, ситуация в Гроссенхайне говорит, что немцы обеспокоены на фоне обязательств страны по вооружению Украины. «Взгляд из Берлина — это одно; политические реалии на местах — другое», — подчеркнули журналисты.

Накануне в Германии прошел протест против поддержки Украины. Протестная акция в Берлине инициировали активисты движения Querdenker, близкого к оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).