Раскрыты подробности реабилитации Бари Алибасова после операции

Бари Алибасов занимается спортом и придерживается строгой диеты после операции

Музыкальный продюсер Бари Алибасов активно занимается спортом и придерживается строгой диеты после недавно перенесенной операции на позвоночнике. Об этом Пятому каналу рассказала помощница шоумена Елена.

При этом, по ее словам, иногда Алибасов позволяет себе поблажки в диете и может съесть жареную картошку. «Все, что надо, — он делает. Не говорит, что ему нравится, что не нравится. Есть слово "надо"», — сказала помощница продюсера, отметив, что особое внимание во время занятий уделяется спине и ногам.

Она также рассказала, что в занятиях Алибасову помогает внучка народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая навещает продюсера и корректирует его тренировки.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов подал в суд из-за игры World of Tanks.