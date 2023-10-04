Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:18, 4 октября 2023Культура

Раскрыты подробности реабилитации Бари Алибасова после операции

Бари Алибасов занимается спортом и придерживается строгой диеты после операции
Бари Алибасов

Бари Алибасов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Музыкальный продюсер Бари Алибасов активно занимается спортом и придерживается строгой диеты после недавно перенесенной операции на позвоночнике. Об этом Пятому каналу рассказала помощница шоумена Елена.

При этом, по ее словам, иногда Алибасов позволяет себе поблажки в диете и может съесть жареную картошку. «Все, что надо, — он делает. Не говорит, что ему нравится, что не нравится. Есть слово "надо"», — сказала помощница продюсера, отметив, что особое внимание во время занятий уделяется спине и ногам.

Она также рассказала, что в занятиях Алибасову помогает внучка народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая навещает продюсера и корректирует его тренировки.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов подал в суд из-за игры World of Tanks.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила попытку проникновения украинской ДРГ в Крым

    Россиянкам назвали способы выбрать верхнюю одежду в холодное время года

    В Венгрии отказались связывать выплаты Будапешту из бюджета ЕС и помощь Украине

    В ФИФА задумались о допуске юношеских сборных России на чемпионат мира

    Охлобыстин порассуждал о духовном и материальном

    Госдолг США обновил свой исторический максимум

    Армия России уничтожила две РЛС украинских войск под Харьковом и Николаевом

    Военный ВСУ получил 20 лет колонии за минирование жилых домов и убийства в ЛНР

    Минобороны отчиталось об уничтожении станции обнаружения воздушных целей П-18

    Венгрия потребовала от Украины письменных гарантий работы банка ОТР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости