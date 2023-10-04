В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы задержали и отменили 28 рейсов

В трех аэропортах Москвы в среду, 4 октября, задержали и отменили 28 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Стало известно, что во Внуково перенесли отправление пяти рейсов, а семь отменили. В Домодедово 12 рейсов не вылетели по расписанию, еще одно отправление отменили. В Шереметьево отложили вылет трех рейсов.

Информации об изменениях времени вылета воздушных судов в Жуковском нет. О причинах массового сбоя в расписании столичных авиагаваней не сообщается.

Ранее стало известно, что два пассажира индийской авиакомпании IndiGo спасли жизнь полугодовалого младенца, который начал задыхаться во время полета. Выяснилось, что у мальчика врожденный порок сердца и родители везли его на лечение. На борту были два квалифицированных врача, которые сделали ребенку искусственное дыхание и инъекцию.

