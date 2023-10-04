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11:19, 4 октября 2023Культура

Ричард Гир угрожал судом назвавшему его секс-символом телеведущему

Ричард Гир угрожал судом телеведущему, который назвал его секс-символом

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Стало известно, что американский актер и звезда фильма «Красотка» Ричард Гир угрожал судом телеведущему Майклу Аспелю, который в эфире своего шоу назвал артиста секс-символом. Об этом сообщает DailyMail.

Аспель поведал, что после интервью с актером агент Гира связался с ним и пригрозил судебными разбирательствами, если тот не уберет последний вопрос о секс-символе.

«Он не будет известен как секс-символ. Это было очень странно. Но он относился к себе и своей репутации очень серьезно, потому что сделал очень многое для народа Тибета», — поведал ведущий.

В феврале этого года сообщалось, что Ричарда Гира госпитализировали с пневмонией в Мексике.

Ранее канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) подала в суд на основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска из-за родительских прав на троих детей.

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    Анастасия Астахова
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