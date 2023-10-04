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10:15, 4 октября 2023Ценности

Российская журналистка и дочь Аркадия Новикова пришли на модный показ в трусах

Фото: Jacopo Raule / Getty Images

Российская журналистка Наталья Османн и популярная кулинарная блогерша Александра Новикова пришли на модный показ Miu Miu, организованный в рамках Недели моды в Париже, в откровенных нарядах. Соответствующая публикация появилась на странице онлайн-издания Omanko в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Девушки появились на публике в колготках, поверх которых были надеты черные трусы. При этом дочь известного ресторатора Аркадия Новикова дополнила свой образ красным кожаным жакетом, зеленым худи на молнии, оранжевым свитшотом, сияющей сумкой и босоножками.

Фото: Jacopo Raule / Getty Images

Османн, в свою очередь, примерила серую толстовку, кофту, серебристую сумку и открытые туфли в тон верха. Вдобавок на ней присутствовали черные солнцезащитные очки.

В сентябре сообщалось, что российская манекенщица Наташа Поли приняла участие в показе бренда Blumarine, который прошел в рамках Недели моды в Милане. 38-летняя знаменитость появилась на подиуме в атласном платье бледно-коричневого цвета. При этом его верх украсила брошь в виде золотой бабочки.

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    Карина Черных
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