Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:19, 4 октября 2023Культура

Про говорящего мышонка Стюарта Литтла снимут сериал

Deadline: стало известно о съемках сериала по мотивам сказки «Стюарт Литтл»

Кадр: фильм «Стюарт Литтл»

Стало известно о съемках детского сериала по мотивам повести-сказки «Стюарт Литтл», в которой главным героем является говорящий мышонок. Об этом пишет Deadline.

Производством сериала займется Sony Pictures Television. Отмечается, что новый проект позиционируется как шоу «Хулиганы и ботаны», но с мышонком в главной роли. Сериал выйдет почти через 25 лет после премьеры первого художественного фильма про Стюарта Литтла.

Ранее создатели сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер рассказали о возобновлении работы над пятым сезоном шоу. «Мы вернулись», — говорится в заявлении братьев Даффер, которое последовало после новостей о завершении пятимесячной забастовки Гильдии сценаристов Голливуда.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянин получил Нобелевскую премию по химии. Что известно об Алексее Екимове?

    Россиянам назвали способ сохранить качество джинсов после многократной стирки

    В Молдавии неизвестный меценат восстановил памятник Ленину

    Биржевые цены на топливо в России снова начали расти

    В России пройдут уникальные мероприятия для россиян одной профессии

    Россияне «чудом выжили» на выходных с Тимуром Родригезом

    Бывший аналитик ЦРУ заявил об усталости Запада от конфликта на Украине

    Назван простой способ избавиться от запотевания окон

    Российские нефтяники получили рекордные выплаты из бюджета

    Создан препарат из наночастиц для профилактики рака кишечника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости