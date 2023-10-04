Про говорящего мышонка Стюарта Литтла снимут сериал

Deadline: стало известно о съемках сериала по мотивам сказки «Стюарт Литтл»

Стало известно о съемках детского сериала по мотивам повести-сказки «Стюарт Литтл», в которой главным героем является говорящий мышонок. Об этом пишет Deadline.

Производством сериала займется Sony Pictures Television. Отмечается, что новый проект позиционируется как шоу «Хулиганы и ботаны», но с мышонком в главной роли. Сериал выйдет почти через 25 лет после премьеры первого художественного фильма про Стюарта Литтла.

Ранее создатели сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер рассказали о возобновлении работы над пятым сезоном шоу. «Мы вернулись», — говорится в заявлении братьев Даффер, которое последовало после новостей о завершении пятимесячной забастовки Гильдии сценаристов Голливуда.