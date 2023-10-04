Названы причины отсутствия Билана и Лепса на трибьют-концерте Шатунова

Билан и Лепс не выступят на концерте в честь Шатунова по объективным причинам

Названы причины отсутствия российских певцов Димы Билана и Григория Лепса на концерте, посвященном 50-летию экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, который состоится 17 октября. Об этом сообщил один из организаторов трибьют-концерта Сергей Фадеев в разговоре с «Аргументами и фактами».

По его словам, исполнители не выйдут на сцену по объективным обстоятельствам, однако возможность артистов принять участие в шоу обсуждалась с ними.

«У Димы Билана уже давно был запланирован на 17 октября концерт в Челябинске», — подчеркнул Фадеев, добавив, что собрать в один день такое большое количество желающих почтить память Шатунова звезд оказалось трудно.

Организатор концерта также напомнил, что Билан пел вместе с экс-солистом «Ласкового мая» песню «Про белые розы» на фестивале «Новая волна» в 2021 году.

17 октября в концертном зале «Крокус Сити Холл» состоится вечер памяти в честь 50-летия бывшего солиста коллектива «Ласковый май» Юрия Шатунова. В программе шоу заявлены такие артисты, как Клава Кока, SHAMAN, Люся Чеботина, Сергей Жуков, Лариса Долина и Татьяна Буланова.

Продюсер Андрей Разин предостерег исполнителей от выхода на сцену. По его словам, если они примут участие в «сатанинском» шоу, то будут прокляты. Позже Буланова отреагировала на угрозы медиаменеджера.