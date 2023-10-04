Работавшую над ядерным щитом СССР 94-летнюю россиянку оставили без пенсии

В Челябинске 94-летнюю женщину, которая работала над ядерным щитом СССР, оставили без пенсии. Надежда Татаренко треть жизни трудилась на заводе по обогащению урана в Таджикской ССР, а в 2022 году вернулась в Россию. В Госдуме намерены помочь ей и инициировать проверку. Об этом стало известно «Подъему».

По сведениям портала 74.ru, на Ленинабадский горно-химический комбинат в Чкаловске Татаренко попала в 1952 году по распределению. Там женщина принимала участие в создании ядерного щита СССР.

Перед возвращением в Челябинск Татаренко отказалась от пенсии в Таджикистане, чтобы получать ее в России. Однако в выплатах на родине ей отказали, сославшись на то, что здесь она не работала ни дня. По новому договору «страна назначает пенсию на основании страхового стажа, приобретенного на ее территории», объяснили пожилой женщине.

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов раскритиковал подобное решение. По мнению парламентария, «должностные лица региона являют собой организованную преступную группу».

«Пенсионный фонд тут не стал исключением. Директор фонда уже сидит за коррупционные преступления и огромные взятки. Заместитель сидит по тем же самым обвинениям. И этот процесс, судя по всему, не закончен», — пояснил Бурматов. Он подчеркнул, что в ситуации с Татаренко необходимо инициировать проверку и «посмотреть, что можно сделать для этой женщины».

Ранее глава Минфина Антон Силуанов пообещал, что средняя пенсия в России в 2024 году составит 23,2 тысячи рублей в месяц.