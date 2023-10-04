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16:02, 4 октября 2023Среда обитания

Обзавестись авто в стране с самой свободной экономикой в мире стало еще труднее

Reuters: право владеть автомобилем в Сингапуре стоит как четыре Toyota Camry

Фото: Edgar Su / Reuters

Обзавестись авто в стране с самой свободной экономикой в мире стало еще труднее. Сертификат на владение автомобилем в Сингапуре рекордно подорожал и стоит в четыре раза дороже Toyota Camry в Соединенных Штатах, передает Reuters.

С 2020 года стоимость услуги по выдаче сертификата выросла до 106 тысяч долларов США (10,5 миллиона рублей). По расчетам агентства, гибридный автомобиль марки Toyota с сертификатом, всеми регистрационными сборами и налогами обойдется сингапурцу в 183 тысячи американских долларов (18,2 миллиона рублей). Сегодня американцы могут приобрести ту же машину за 28 тысяч долларов (2,8 миллиона рублей).

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В Сингапуре сертификат на авто выдается на основе конкурса с 1990 года и действует в течение десяти лет. Квота позволяет ограничить количество транспорта на дорогах в республике с населением почти в шесть миллионов человек, преодолеть которую можно всего за час. Количество авто в городе власти ограничивают до 950 тысяч единиц. Новые автомобили можно зарегистрировать только после снятия с учета старых.

До коронавируса сертификат на автомобиль стоил около 22 тысяч долларов США (2,1 миллиона рублей). Уже после пандемии сингапурская экономика стала расти, вслед за этим — личные доходы населения, а также число автовладельцев. Машина наравне с квартирой входит в так называемую «сингапурскую мечту».

Ранее сингапурскую экономику назвали самой свободной в мире. Первое место с момента запуска Индекса экономической свободы в мире в 1970 году занимал Гонконг. Для расчета индекса оценивается легкость международной торговли, свободный выход на рынки и конкуренцию на них, а также госрегулирование предпринимательства. В 2023 году специалисты использовали данные двухлетней давности.

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    Виктория Клабукова
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