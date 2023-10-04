Постпредство РФ при ООН рассказало о финансировании сайта «Миротворец»

Постпредство РФ при ООН: Запад контролирует украинский сайт «Миротворец»

Запад контролирует украинский экстремистский сайт «Миротворец». Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Этот веб-сайт считается украинским, но на самом деле он ведется где-то на Западе», — указал он. Полянский добавил, что ресурсом можно управлять из США и Канады. «Так что сам сервер не находится под контролем Украины, он наверняка находится в пределе досягаемости властей США», — подчеркнул дипломат.

Ранее экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича внесли в базу сайта «Миротворец». В личной карточке Арестовича сказано, что он «профессиональный провокатор», осуществляющий «публичные информационные диверсии».