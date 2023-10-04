Бастрыкин взял на контроль дело о покушении отца на маленькую дочь

Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело отца, ударившего дочь о спинку дивана

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о покушении на маленького ребенка в Новосибирской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе расследования уголовного дела.

1 октября в селе Баганского района отец ударил дочь о спинку дивана, пытаясь успокоить ее. Врачам удалось спасти девочку.

В отношении россиянина возбуждено дело по статье о покушении.

Ранее председатель СК заинтересовался проверкой мужчины, истязавшего пасынка в Новосибирске.