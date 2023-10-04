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16:06, 4 октября 2023Экономика

Власти заявили о стабилизации топливного рынка в России

Новак: ситуация на топливном рынке России стабилизируется

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Топливный рынок в России балансируется, а цены на бензин и дизель — стабилизируются. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит «Интерфакс».

Главная мера, которую власти приняли для исправления ситуации на внутреннем рынке — запрет на вывоз бензина и дизеля из страны. С момента введения ограничений запасы нефтепродуктов увеличились на 430 тысяч тонн, а снижение биржевых цен составило от 16 до 20 процентов, подчеркнул Новак.

«Это снижение транслировалось на мелкооптовые базы, на нефтебазы, откуда берут поставщики, например, сельскохозтоваропроизводители, закупают нефтепродукты. Таким образом, мы наблюдаем почти во всех субъектах значительное снижение оптовых цен на нефтепродукты. Это тот критерий, который необходимо было достичь», — объяснил он.

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Сейчас ситуацию на топливном рынке отслеживают в правительстве совместно с Минэнерго и ФАС. По словам Новака, на прошедшем совещании руководство нефтяных компаний и профильные ведомства «привержены тому, что рынок балансируется и обеспечивается необходимыми объемами, что стабилизировалась ситуация на бирже и в оптовом звене».

Временный запрет на вывоз бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка ввели 21 сентября. Кабмин объяснил его необходимостью насытить рынок топлива и снизить цены для потребителей. Спустя две недели в правительстве задумались над возможным ослаблением запрета, сделав исключение для трубопроводных поставок дизельного топлива. Причиной, по словам источников, стало то, что произведенный продукт уже некуда сливать.

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    Вячеслав Агапов
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