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05:31, 4 октября 2023Путешествия

Тревел-блогер побывал в Таджикистане и раскрыл отношение местных к россиянам

Блогер «Дзена» рассказал, что в Таджикистане россиян считают дорогими гостями

Фото: Nozim Kalandrov / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в Таджикистане и раскрыл отношение местных жителей к своим соотечественникам. Впечатлениями от поездки он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Так, по словам блогера, в Таджикистане граждан РФ считают дорогими гостями. Он также отметил, что побывал в этой стране в начале мая, когда праздновался День Победы, и был впечатлен отношением местной молодежи к этому событию.

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«В Таджикистане не просто помнят свою историю, но и относятся к ней с большим уважением и почитанием. Это приятно, так как местная молодежь с удовольствием участвовала в праздничных гуляниях», — порадовался путешественник.

Кроме того, блогера поразило гостеприимное поведение продавца на базаре. «Меня не просто обслужили, как дорогого гостя, но и весь товар отдали бесплатно. В смысле совсем бесплатно — без денег! Я настаивал на том, чтобы расплатиться с продавцом, но он наотрез отказался брать с меня деньги», — удивился россиянин.

Еще одна особенность, на которую обратил внимание автор публикации, — отзывчивость местных полицейских. По его словам, они несколько раз не просто объясняли ему дорогу, а даже сопровождали до места назначения.

«На самом деле в Центральной Азии понятие "гость" значит очень много. Так что я чувствовал себя в Таджикистане не просто комфортно, а именно по-дружески уютно», — добавил россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер посетил ночную столовую Таджикистана и рассказал, чем там кормят посетителей. Он признался, что решил заказать самбусу (таджикскую самсу), а в качестве бесплатного дополнения ему принесли чайник с чаем.

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    Марина Черняк
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