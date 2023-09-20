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03:48, 20 сентября 2023Путешествия

Россиянин посетил ночную столовую в Таджикистане и раскрыл ее особенности

Блогер «Дзена» рассказал, что в ночной столовой Таджикистана едят супы и плов

Фото: Unsplash

Российский тревел-блогер посетил ночную столовую Таджикистана и рассказал, чем там кормят посетителей. Особенности заведения он раскрыл в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Россиянин написал, что ночные столовые в стране пользуются большим спросом во время поста, поскольку мусульмане, которые строго его соблюдают, могут есть только после захода солнца. По словам блогера, гости заведения угощались супами и пловом.

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Автор публикации признался, что решил заказать самбусу (таджикскую самсу). В качестве бесплатного дополнения ему принесли чайник с чаем. Кроме того, блогер удивился, что на каждом столе в столовой стояла бутылка с уксусом.

«Я же решил обойтись без укуса, тем более что самбуса и так оказалась очень вкусной. В итоге я не просто наелся, но еще и осталось. Хотя таджикская самбуса и меньше, чем классическая самса, но у нее очень много начинки. Из-за этого и наедаешься гораздо быстрее», — порадовался россиянин.

Путешественника также поразила стоимость ужина — за четыре самбусы он заплатил 20 сомони (около 140 рублей), а за чай денег не взяли.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в столовой времен СССР «Чайхана Рохат» в Таджикистане. По его словам, заведение выглядело, как настоящий дворец: с резными колоннами, открытыми верхними террасами и внутренним двором, — а пообедать там получилось всего за 80 рублей.

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    Марина Черняк
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