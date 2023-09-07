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05:30, 7 сентября 2023Путешествия

Россиянин рассказал об обеде за 80 рублей в столовой времен СССР в Таджикистане

Блогер «Дзена» рассказал об обеде из мясного блюда за 80 рублей в Таджикистане

Фото: Kirby Lee / Reuters

Российский блогер побывал в Таджикистане и рассказал об обеде за 80 рублей в столовой времен СССР «Чайхана Рохат». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам путешественника, заведение выглядело, как настоящий дворец: с резными колоннами, открытыми верхними террасами и внутренним двором. Он отметил, что в столовой вкусно готовят национальную выпечку. Россиянин решил выбрать две местных «булочки» (гижда) с мясом и чайник чая.

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«За свой обед я заплатил всего лишь 11 сомони — примерно 80 рублей. Это за мясное блюдо и целый чайник чая. В общем, получилось и вкусно, и недорого», — порадовался автор публикации.

Ранее этот же блогер зашел в столовую Узбекистана и был удивлен ее кухней. Он признался, что был поражен тому, как много людей там работало. Кто-то только чистил и нарезал лук, кто-то замешивал фарш, кто-то его взвешивал и разделял на порции, которые другой человек нанизывал на шампур, делая из них кебаб. Жаркой также занимался отдельный сотрудник.

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    Марина Черняк
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