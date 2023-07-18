Россиянин зашел в столовую времен СССР в Узбекистане и был удивлен кухней

Блогер «Дзена» побывал в столовой Узбекистана и был удивлен числом людей на кухне

Российский блогер побывал в Узбекистане, зашел в столовую времен СССР и был удивлен числом людей на кухне. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Россиянин уточнил, что эта столовая появилась в Самарканде еще в 1960-е годы. Тогда она называлась «Красная чайхана» и специализировалась на рыбных блюдах. По его словам, туда заезжали уважаемые люди из Москвы. Блогер также рассказал, что сейчас рыбу в этом месте уже не готовят, однако оно до сих пор популярно у туристов и местных жителей. В обеденные часы люди даже сидят на улице вокруг этой столовой.

«Я даже заглянул на местную кухню, где увидел весь процесс приготовления еды. Например, мне показали, как замешивается тесто для тысячи самс или как готовится суп сразу на 50 человек», — отметил путешественник.

Он признался, что был удивлен тому, как много человек работало на кухне: кто-то только чистил и нарезал лук, кто-то замешивал фарш, кто-то его взвешивал и разделял на порции, которые другой человек нанизывал на шампур, делая из них кебаб. Жаркой также занимался отдельный сотрудник.

«И подобное разделение труда касалось всех блюд: супа, плова, самсы, шашлыка, салатов и т.д. Как по мне, это очень продуктивный подход. Каждый знает свое дело, и в случае чего всегда есть с кого спросить», — добавил россиянин.

Ранее этот же путешественник раскрыл главный секрет «плова для русских» в Узбекистане. Он пояснил, что местные жители всегда едят плов в первой половине дня, в то время как в России же это блюдо обычно подают на ужин.