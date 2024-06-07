Звуки стрельбы в Севастополе объяснили

Губернатор Развожаев: в Севастополе флот проведет тренировки со стрельбой

До 23:00 7 июня в Севастополе будут проводиться тренировки флота со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В городе все спокойно», — написал губернатор.

Он отметил, что в ходе тренировок будет проводиться стрельба из разного вида оружия.

Ранее сообщалось, что ФСБ вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, готовившую теракты против военных Черноморского флота России в Севастополе. Во время обысков у них нашли три самодельные бомбы и взрывчатку из Великобритании.

Также Развожаев отметил, что ситуация в Севастополе на фоне ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является напряженной, но контролируемой.