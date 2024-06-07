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22:33, 7 июня 2024Россия

Звуки стрельбы в Севастополе объяснили

Губернатор Развожаев: в Севастополе флот проведет тренировки со стрельбой
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

До 23:00 7 июня в Севастополе будут проводиться тренировки флота со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В городе все спокойно», — написал губернатор.

Он отметил, что в ходе тренировок будет проводиться стрельба из разного вида оружия.

Ранее сообщалось, что ФСБ вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, готовившую теракты против военных Черноморского флота России в Севастополе. Во время обысков у них нашли три самодельные бомбы и взрывчатку из Великобритании.

Также Развожаев отметил, что ситуация в Севастополе на фоне ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является напряженной, но контролируемой.

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      Евгений Силаев
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