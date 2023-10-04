Россияне бросились покупать жилье в одной стране

ГЖА.рф: российский спрос на жилье в Таиланде вырос на 16,8%

За год спрос на недвижимость в Таиланде со стороны россиян значительно вырос. О том, что граждане России бросились покупать жилье в одной стране, говорится в исследовании компании «ГЖА.рф», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

С января по август 2023 года российский спрос на рынке недвижимости Таиланда увеличился на 16,8 процента относительно аналогичного периода 2022 года. Рост показателя был зафиксирован также в летние месяцы — с июня по август количество запросов на покупку жилья в стране от россиян на 8,8 процента превысило показатель предыдущего лета.

В августе наблюдалось незначительное снижение спроса относительно июля (минут 0,8 процента). При этом итог последнего летнего месяца оказался на 23,5 процента выше, чем в августе 2022 года.

Ранее стало известно, что россияне оказались на втором месте по объемам покупок квартир в Таиланде. Покупатели из России уступили только гражданам Китая, на которых приходится половина всех зарубежных продаж на рынке недвижимости страны.