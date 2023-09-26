Россияне бросились покупать квартиры в одной стране

REIC: россияне оказались на втором месте по объемам покупок квартир в Таиланде

Россияне оказались на втором месте среди иностранцев по объемам покупок квартир в Таиланде. О том, что граждане России бросились покупать жилье в одной стране, сообщают «Новости Пхукета».

Покупатели из России уступили только гражданам Китая, на которых приходится половина всех зарубежных продаж на рынке. По данным Центра информации в сфере недвижимости (REIC), за первые шесть месяцев 2023 года в Таиланде зафиксировано 702 передачи прав собственности на апартаменты россиянам — в 2,5 раза больше, чем за аналогичный 2022 года. Отмечается, что спрос со стороны покупателей из России растет быстрее, чем в среднем по рынку.

При этом эксперты REIC учитывают только полностью завершенные операции, помимо которых есть инвестиции в стройку или полностью профинансированные, но еще не закрытые сделки. Кроме того, в статистику не попали продажи иностранцам вилл или таунхаусов без прямого оформления недвижимости в собственность на имя иностранца.

Всего за январь-июнь иностранцам продали 7338 объектов в кондоминиумах. «Китайские покупатели все еще идут первым номером по получению прав собственности на квартиры в тайских кондоминиумах с долей рынка 47 процентов в физических квартирах и 48,3 процента в денежном выражении. Вторая по численности группа – россияне с показателями 9,6 и 7,3 процента соответственно», – отметил директор REIC Вичай Вираткапхан.

Ранее стали известны самые популярные у россиян страны для покупки жилья. В топ вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Греция и Турция.