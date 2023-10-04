Россиян предупредили о подорожании авиабилетов эконом-класса

Росстат: стоимость перелета в эконом-классе упала более чем на 1000 рублей

Стоимость перелета эконом-классом по России в августе упала более чем на 1000 рублей. При этом к Новому году можно ожидать подорожания авиабилетов, предупредило издание РБК.

По данным Росстата, в августе 2023 года стоимость перелета по внутренним направлениям составила 6556 рублей в расчете на 1000 километров. Это на 1083 рубля меньше, чем месяцем ранее. Отмечается, что стоимость бюджетных перелетов достигла максимальной отметки с 2010 года, когда был зафиксирован рост до 6892 рублей.

При этом, как свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Путешествия», средняя цена на билет по России в августе сократилась на 2030 рублей — до 13,6 тысячи.

Как уточняется в материале, после окончания высокого сезона цены на авиабилеты стабилизировались. «Сейчас мы наблюдаем скорее снижение цен. Развитие международной сети позволяет нам регулярно объявлять распродажи», — заявил изданию глава компании «Победа» Дмитрий Тыщук.

В то же время исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев выразил мнение, что до середины декабря стоимость полетов будет плавно снижаться, но к Новому году будет скачок цен из-за каникул. В Aviasales напомнили, что в 2022 году в декабре средний чек был на 27 процентов выше, чем в ноябре, из-за традиционно высокого спроса.

Ранее российские авиакомпании попросили ввести ежегодную индексацию субсидий на региональные перевозки или повысить стоимость билетов на полеты по стране. Перевозчики заявили, что тарифы и размер субсидирования не менялись с 2013 года и требуют пересмотра.