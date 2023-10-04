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16:32, 4 октября 2023Спорт

Фитнес-эксперт раскрыла правильное время тренировок после сна

Эксперт Рябинкова заявила, что лучше тренироваться через два часа после сна

Фото: Alexandra Tran / Unsplash

Фитнес-эксперт Елена Рябинкова раскрыла правильное время тренировок после сна. Ее слова приводит KP.RU.

Рябинкова заявила, что лучше тренироваться через два часа после сна. «Если тренировка легкой интенсивности, например йога, пилатес, легкая пробежка, то после сна можно выждать час. Однозначно, сразу после пробуждения тренироваться не стоит», — объяснила она.

Специалист отметила, что завершать занятия спортом также нужно не ранее чем за два часа до сна. При этом тренировки средней и высокой интенсивности должны заканчиваться за три-четыре часа.

Ранее пульмонолог и сомнолог доктор Эрве Сыыру рассказала о влиянии физических упражнений на ночной сон. Исследование, проведенное среди пожилых людей, показало, что физические упражнения почти вдвое сокращают время, необходимое для засыпания, и увеличивают продолжительность сна на 41 минуту.

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    Дарья Коршунова
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