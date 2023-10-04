Среди американцев упала поддержка Украины

Reuters: среди американцев падает поддержка поставок оружия Украине

Среди американцев обеих основных политических партий (Республиканской и Демократической) падает поддержка поставок оружия Украине. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным опроса Reuters/Ipsos,только 41 процент респондентов согласны с утверждением о том, что Вашингтон «должен предоставить Украине оружие». 35 процентов респондентов не согласились с этим утверждением. Остальные опрошенные не смогли определиться с ответом.

Ранее The Washington Times сообщила, что крупные западные союзники, в том числе США, начали уставать от поддержки Украины. По данным газеты, некоторые аналитики предсказывают, что поддержка Украины со стороны Запада все же будет продолжаться, однако они признают растущую причину для беспокойства, особенно отсутствие у США желания ввязаться в еще один долгосрочный конфликт.