США передали Украине более миллиона конфискованных у Ирана патронов

США передали Украине 1,1 млн конфискованных у Ирана патронов

Вашингтон передал Киеву порядка 1,1 миллиона конфискованных у Ирана патронов для стрелкового оружия калибра 7,62 мм, сообщается на сайте Центрального командования Вооруженными силами (ВС) США.

Отмечается, что передача состоялась 2 октября. Боеприпасы американское правительство получило собственность в рамках гражданского иска Министерства юстиции о конфискации оружия у Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Согласно заявлению командования, боеприпасы были конфискованы в декабре 2022 года с судна, которое должно было доставить их в Йемен. «США полны решимости работать с нашими союзниками и партнерами для противодействия потоку иранской помощи в сфере летальных вооружений в регионе всеми законными средствами, включая санкции США и ООН», — сказано в сообщении.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США передадут Украине перехваченные на пути в Йемен иранское оружие и боеприпасы.