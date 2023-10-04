Бывшие американцы потребовали в суде вернуть деньги за выход из гражданства

NBS: экс-американцы требуют вернуть им отданные за выход из гражданства деньги

Бывшие граждане Америки подали в суд на власти США с требованием вернуть им деньги, заплаченные ими за выход из гражданства. Об этом сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что для некоторых бывших граждан цена отказа от этого статуса долгое время была высокой. Сейчас многие из них хотят возврата средств. Они подали коллективный иск в среду, 4 октября, чтобы попытаться вернуть деньги.