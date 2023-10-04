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16:16, 4 октября 2023Ценности

Блогерша с двухметровыми волосами раскрыла способ борьбы с секущимися концами

Кадр: @theaussierapunzel / TikTok

Блогерша с никнеймом @theaussierapunzel, обладающая двухметровыми волосами, раскрыла способ борьбы с их секущимися концами. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В видео Софи, известная в сети как Австралийская Рапунцель, рассказала, что не записывается на стрижку к парикмахеру. Вместо этого она заплетает волосы в косу и начинает обрезать торчащие из нее секущиеся концы с помощью ножниц. В конце ролика девушка продемонстрировала подписчикам результат. «Я делаю это раз в пару месяцев, и это помогает сохранить здоровье моих волос без ущерба для их длины», — заявила инфлюэнсерша.

Пользователи сети восхитились лайфхаком Софи, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Это гениально», «Я делаю то же самое, чтобы сохранить свою длину», «Спасибо! Я обязательно попробую», — высказывались они.

В марте Австралийская Рапунцель раскрыла правильный способ мытья своих двухметровых волос. Она призналась, что секрет ее длинных и здоровых волос заключается в правильном нанесении кондиционера.

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    Мария Винар
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