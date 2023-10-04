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11:00, 4 октября 2023Россия

На российском нефтяном месторождении произошел взрыв

На Камынском месторождении в ХМАО произошел взрыв, пострадал один человек

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошел взрыв газа на Камынском нефтяном месторождении. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, пишет Ura.ru.

«На Камынском месторождении произошел хлопок, было возгорание на внутрипромысловом трубопроводе. На место происшествия выезжали договорные подразделения МЧС, охлаждали место порыва трубопровода», — уточнили в министерстве.

Там добавили, что при взрыве один человек пострадал. Данных о его состоянии не приводится.

Ранее взрыв произошел на Талинском нефтяном месторождении в Югре. Врачи не смогли спасти двух человек.

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    Анастасия Шейкина
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