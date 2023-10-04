Россиянам назвали способ сохранить качество джинсов после многократной стирки

Руководитель клининговой компании Милана Кулакина назвала россиянам простой способ сохранить качество джинсов после многократной стирки. Ее комментарий публикует портал «Городовой».

Отмечается, что частые стирка и глаженье могут привести к деформации данного предмета гардероба. В то же время для избежания порчи изделия и сохранения его в первоначальном виде специалистка посоветовала сушить вещь таким образом, чтобы на ней не образовывались лишние складки.

«Спокойно можно гладить в вертикальном положении с использованием отпаривателя. Штаны не вытянутся и легко восстановят форму», — пояснила эксперт. Также собеседница издания указала, что брюки из денима можно стирать при высокой температуре воды.

Ранее в октябре эксперт по тканям Шадмаан Кадер раскрыла способ быстро высушить джинсы после стирки. Специалистка посоветовала завернуть брюки в чистое сухое полотенце. Кроме того, она предложила вручную расправлять складки на джинсах, пока они находятся во влажном состоянии.