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15:48, 4 октября 2023Ценности

Россиянам назвали способ сохранить качество джинсов после многократной стирки

Фото: Ellie Ellien / Unsplash

Руководитель клининговой компании Милана Кулакина назвала россиянам простой способ сохранить качество джинсов после многократной стирки. Ее комментарий публикует портал «Городовой».

Отмечается, что частые стирка и глаженье могут привести к деформации данного предмета гардероба. В то же время для избежания порчи изделия и сохранения его в первоначальном виде специалистка посоветовала сушить вещь таким образом, чтобы на ней не образовывались лишние складки.

«Спокойно можно гладить в вертикальном положении с использованием отпаривателя. Штаны не вытянутся и легко восстановят форму», — пояснила эксперт. Также собеседница издания указала, что брюки из денима можно стирать при высокой температуре воды.

Ранее в октябре эксперт по тканям Шадмаан Кадер раскрыла способ быстро высушить джинсы после стирки. Специалистка посоветовала завернуть брюки в чистое сухое полотенце. Кроме того, она предложила вручную расправлять складки на джинсах, пока они находятся во влажном состоянии.

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    Алина Гостева
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