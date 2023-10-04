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16:43, 4 октября 2023Культура

Renaissance World Tour Бейонсе собрал более полумиллиарда долларов

Renaissance World Tour Бейонсе собрал рекордные 579 миллионов долларов

Фото: Kevin Mazur / WireImage for Parkwood / Getty Images

Renaissance World Tour американской певицы Бейонсе собрал более полумиллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes.

Рекордное турне исполнительницы завершилось 1 октября в Канзас-Сити, штат Миссури. Кассовые сборы составили 579 миллионов долларов, что позволило Renaissance World Tour войти в десятку самых прибыльных туров всех времен.

Сейчас турне Бейонсе находится между туром группы The Rolling Stones под названием A Bigger Bang Tour с бюджетом в 558 миллионов долларов и туром коллектива Guns N' Roses под названием Not in This Lifetime... Tour, сборы которого составили 584 миллиона долларов.

Певица посетила 39 городов Европы и США: на ее концерты было продано 2,7 миллиона билетов.

В сентябре сообщалось, что Renaissance World Tour стал самым кассовым туром женщин-исполнительниц в истории.

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    Анастасия Астахова
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