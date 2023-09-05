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16:08, 5 сентября 2023Культура

Renaissance World Tour Бейонсе стал самым кассовым женским туром

Renaissance World Tour Бейонсе поставил рекорд, собрав 461 миллион долларов

Фото: Kevin Mazur / WireImage for Parkwood / Getty Images

Renaissance World Tour американской певицы Бейонсе стал самым кассовым туром среди женщин-исполнительниц в истории. Об этом сообщает Hypebeast.

Сборы с тура артистки превысили 461 миллион долларов. При этом отмечается, что певица заработает больше: в рамка гастролей у Бейонсе запланировано еще семь концертов до октября этого года.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что предыдущий рекорд принадлежал певице Мадонне, которой удалось заработать 411 миллионов долларов в 2008-2009 годах в рамках тура под названием Sticky & Sweet Tour.

Ранее фанаты американской певицы Бейонсе заподозрили ее в беременности.

В июне стало известно, что британский певец Элтон Джон заработал рекордные 887 миллионов долларов за прощальный тур Farewell Yellow Brick Road Tour.

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    Анастасия Астахова
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