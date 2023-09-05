Renaissance World Tour Бейонсе стал самым кассовым женским туром
Renaissance World Tour Бейонсе поставил рекорд, собрав 461 миллион долларов
Renaissance World Tour американской певицы Бейонсе стал самым кассовым туром среди женщин-исполнительниц в истории. Об этом сообщает Hypebeast.
Сборы с тура артистки превысили 461 миллион долларов. При этом отмечается, что певица заработает больше: в рамка гастролей у Бейонсе запланировано еще семь концертов до октября этого года.
Издание «Звук Медиа» добавляет, что предыдущий рекорд принадлежал певице Мадонне, которой удалось заработать 411 миллионов долларов в 2008-2009 годах в рамках тура под названием Sticky & Sweet Tour.
Ранее фанаты американской певицы Бейонсе заподозрили ее в беременности.
В июне стало известно, что британский певец Элтон Джон заработал рекордные 887 миллионов долларов за прощальный тур Farewell Yellow Brick Road Tour.