The Sun: фанаты заподозрили Бейонсе в беременности

Фанаты американской певицы Бейонсе заподозрили ее в беременности. Об этом пишет The Sun.

В TikTok появилось видео с выступления артистки, на котором она одета в облегающее мини-платье с длинными рукавами. На кадрах Бейонсе держит руку на животе, идя по сцене. Поклонники предположили, что певица намекает на беременность.

Бейонсе объявляла со сцены о своей беременности первенцем — дочерью Блю Айви, которой сейчас 11 лет. Кроме того, шесть лет назад у исполнительницы родились близнецы Руми и Сэра.

Ранее фанаты Бейонсе пожаловались на концертный дресс-код. «Мое желание — отпраздновать день рождения вместе с вами в ваших самых потрясающих серебряных нарядах», — написала она в соцсетях. Просьба привела многих поклонников артистки в недоумение.