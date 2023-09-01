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14:12, 1 сентября 2023Культура

Фанаты заподозрили Бейонсе в беременности

The Sun: фанаты заподозрили Бейонсе в беременности

Фото: Emma McIntyre / Getty Images

Фанаты американской певицы Бейонсе заподозрили ее в беременности. Об этом пишет The Sun.

В TikTok появилось видео с выступления артистки, на котором она одета в облегающее мини-платье с длинными рукавами. На кадрах Бейонсе держит руку на животе, идя по сцене. Поклонники предположили, что певица намекает на беременность.

Бейонсе объявляла со сцены о своей беременности первенцем — дочерью Блю Айви, которой сейчас 11 лет. Кроме того, шесть лет назад у исполнительницы родились близнецы Руми и Сэра.

Ранее фанаты Бейонсе пожаловались на концертный дресс-код. «Мое желание — отпраздновать день рождения вместе с вами в ваших самых потрясающих серебряных нарядах», — написала она в соцсетях. Просьба привела многих поклонников артистки в недоумение.

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    Варвара Кошечкина
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