Россияне стали массово жаловаться на сбои в работе Xiaomi

Российские пользователи Xiaomi массово жалуются на сбои в работе сервиса

Жители российских регионов массово жалуются на сбои в работе сервиса Xiaomi. Об этом свидетельствуют данные портала Downradar, отслеживающего проблемы с доступом к интернет-ресурсам.

В общей сложности по состоянию на 23:22 (по московскому времени) было зафиксировано 259 отчетов о сбоях. Так, сообщения о сбоях в работе поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Казани, Перми, Уфы и Краснодара.

Как отмечает Telegram-канал Shot, пользователям не удается авторизоваться в приложении и подключиться к гаджетам через сеть. Также уточняется, что происходят нарушения в работе умной техники, например, невозможно регулировать свет через мобильное приложение. Кроме того, из-за сбоев также не получается включить пылесос и подключиться к камерам. «В самой компании обещают всё починить в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Ранее сбой произошел в работе популярного магазина видеоигр Steam. Помимо российских пользователей, на проблемы с доступом пожаловались жители Казахстана, Киргизии и Украины.