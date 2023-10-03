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17:18, 3 октября 2023Интернет и СМИ

В работе Steam произошел сбой

Downradar: пользователи пожаловались на сбой в работе магазина игр Steam

Фото: Casimiro PT / Shutterstock / Fotodom

В работе популярного магазина видеоигр Steam во вторник, 3 октября, произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downradar, отслеживающего проблемы с доступом к интернет-ресурсам.

Согласно сервису, российские пользователи начали массово жаловаться на неполадки у Steam в районе 17 часов по московскому времени. Сообщения о сбое поступили из Москвы и Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Казани и других российских городов. Кроме того, о проблемах с доступом к Steam заявили пользователи из Казахстана, Киргизии и Украины.

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    Маргарита Щигарева
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