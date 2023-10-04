Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:42, 4 октября 2023Россия

В Петербурге захотели на несколько лет запретить аренду электросамокатов

В Петербурге захотели на три года ввести мораторий на аренду электросамокатов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге захотели на несколько лет ввести мораторий на аренду электросамокатов. Соответствующий законопроект в городской парламент внес депутат от ЛДПР Павел Иткин, пишет 78.ru.

По мнению парламентария, необходимость таких мер обусловлена большим количеством ДТП с участием средств индивидуальной мобильности на территории города, в том числе с летальным исходом.

Запретить использование кикшеринговых самокатов предлагается на три года. За это время депутаты рассчитывают создать юридическую базу для привлечения самокатчиков-нарушителей к ответственности.

По словам Иткина, петербуржцы безнаказанно ездят на самокатах вдвоем, опасно маневрируют в плотном пешеходном потоке, бесконтрольно бросают свои транспортные средства на тротуарах, поскольку ответственность за такие действия отсутствует.

Согласно инициативе, запрет должен вступить в силу с 1 января 2024-го и продлиться до 1 января 2027 года.

Ранее в Совете Федерации предложили наказывать за пьяную езду на электросамокате и велосипеде штрафом до 30 тысяч рублей.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила попытку проникновения украинской ДРГ в Крым

    В МИД прокомментировали смещение Маккарти с поста спикера Конгресса США

    В Кремле назвали необходимой проверку систем оповещения населения

    Стало известно о смерти избитого до состояния комы прохожим школьника

    Россияне назвали два самых ценных предмета в школе

    В ЕС призвали не бояться вступления Украины

    Власти Индии предупредили о риске повторения энергокризиса 2008 года

    Названы садовые культуры для плодородных почв весной

    Трамп захотел расстреливать воров

    США не выдали России визы на переговоры ядерной пятерки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости