В Петербурге захотели на несколько лет запретить аренду электросамокатов
В Санкт-Петербурге захотели на несколько лет ввести мораторий на аренду электросамокатов. Соответствующий законопроект в городской парламент внес депутат от ЛДПР Павел Иткин, пишет 78.ru.
По мнению парламентария, необходимость таких мер обусловлена большим количеством ДТП с участием средств индивидуальной мобильности на территории города, в том числе с летальным исходом.
Запретить использование кикшеринговых самокатов предлагается на три года. За это время депутаты рассчитывают создать юридическую базу для привлечения самокатчиков-нарушителей к ответственности.
По словам Иткина, петербуржцы безнаказанно ездят на самокатах вдвоем, опасно маневрируют в плотном пешеходном потоке, бесконтрольно бросают свои транспортные средства на тротуарах, поскольку ответственность за такие действия отсутствует.
Согласно инициативе, запрет должен вступить в силу с 1 января 2024-го и продлиться до 1 января 2027 года.
Ранее в Совете Федерации предложили наказывать за пьяную езду на электросамокате и велосипеде штрафом до 30 тысяч рублей.