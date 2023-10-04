В Петербурге захотели на несколько лет запретить аренду электросамокатов

В Петербурге захотели на три года ввести мораторий на аренду электросамокатов

В Санкт-Петербурге захотели на несколько лет ввести мораторий на аренду электросамокатов. Соответствующий законопроект в городской парламент внес депутат от ЛДПР Павел Иткин, пишет 78.ru.

По мнению парламентария, необходимость таких мер обусловлена большим количеством ДТП с участием средств индивидуальной мобильности на территории города, в том числе с летальным исходом.

Запретить использование кикшеринговых самокатов предлагается на три года. За это время депутаты рассчитывают создать юридическую базу для привлечения самокатчиков-нарушителей к ответственности.

По словам Иткина, петербуржцы безнаказанно ездят на самокатах вдвоем, опасно маневрируют в плотном пешеходном потоке, бесконтрольно бросают свои транспортные средства на тротуарах, поскольку ответственность за такие действия отсутствует.

Согласно инициативе, запрет должен вступить в силу с 1 января 2024-го и продлиться до 1 января 2027 года.

Ранее в Совете Федерации предложили наказывать за пьяную езду на электросамокате и велосипеде штрафом до 30 тысяч рублей.