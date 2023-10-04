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17:56, 4 октября 2023Россия

Крымчан предупредили об уничтожении взрывоопасных предметов

Крючков: в Крыму 5 октября будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму 5 октября специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Об этом местных жителей предупредил советник главы полуострова Олег Крючков в своем Telegram-канале.

В поселке городского типа Октябрьское и селе Вольное (Джанкойский район) работы запланированы в период с 13:00 до 15:00. В городах Старый Крым и Феодосия, а также селах Владиславовка (Кировский район) и Фронтовое (Ленинский район) — с 10:00 до 18:00.

«Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации», — написал Крючков.

В ночь на 4 октября российские военные отразили атаку десантной группы Вооруженных сил Украины на гидроциклах и быстроходном катере. Бой произошел в северо-западной акватории Черного моря у побережья Крыма. Атака была отражена с применением самолетов Воздушно-космических сил России.

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