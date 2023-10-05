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12:10, 5 октября 2023Наука и техника

Нервные клетки мозга напечатали на 3D-принтере

Nature Communications: нервные клетки мозга напечатали на 3D-принтере

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Ученые из Оксфордского университета напечатали на 3D-принтере нервные клетки. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, демонстрирует возможность воссоздания коры головного мозга с помощью технологии биопринтинга.

В ходе работы авторы изготовили методом капельной печати ткань головного мозга нервных стволовых клеток человека, состоящую из двух слоев. Печатный материал был получен из индуцированных человеком плюрипотентных стволовых клеток (HIPSC), которые затем могут превращаться в необходимые клетки.

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Последующие эксперименты включали в себя имплантацию клеток в срезы мозга мыши. Они показали, что импланты интегрировались в структуру и выполняли свои функции, подобно естественным клеткам. В будущем на основе новых данных специалисты смогут изучать работу коры головного мозга человека, а также восстанавливать ткани людей, получивших травмы мозга.

В сентябре 2023 года сотрудники Университета Монаша воспроизвели сеть нервных клеток мозга человека, напечатав их на 3D-принтере. Специалисты продемонстрировали трехмерное расположение серого и белого вещества в мозге человека.

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    Елена Апазиди
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