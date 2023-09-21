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15:33, 21 сентября 2023Наука и техника

С помощью биопринтера воспроизвели сеть нервных клеток мозга

На биопринтере воспроизвели функционирующую сеть нервных клеток мозга

Фото: Unsplash

Ученые Университета Монаша воспроизвели сеть нервных клеток мозга человека при помощи печати на биопринтере. Результаты работы описаны в журнале Advanced Healthcare Materials.

Команда смогла продемонстрировать трехмерное расположение серого и белого вещества в мозге человека, напечатав структуры из живых клеток. Таким образом удалось проследить формирование связей между различными слоями коры. Специалисты обнаружили, что выступы из нейронов в сером веществе легко прорастают сквозь слой белого вещества, используя последний как «мост» для связи с нервными клетками в других слоях.

Авторы подчеркивают, что они смогли не только создать сеть нейронов мозга, которая наблюдается в естественных образцах, но и сымитировать соответствующее поведение и функции нейронов. Это было подтверждено с помощью чувствительных электрофизиологических измерений.

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В будущем на основе этой технологии исследователи смогут изучать формирование нервной сети, развитие некоторых заболеваний, а также тестировать воздействие различных лекарств на нервную систему.

В июне сотрудники Центра регенеративной медицины Утрехтского университета (RMCU) впервые напечатали кровеносные сосуды на 3D-принтере, совместив два метода.

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    Елена Апазиди
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