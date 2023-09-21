С помощью биопринтера воспроизвели сеть нервных клеток мозга

На биопринтере воспроизвели функционирующую сеть нервных клеток мозга

Ученые Университета Монаша воспроизвели сеть нервных клеток мозга человека при помощи печати на биопринтере. Результаты работы описаны в журнале Advanced Healthcare Materials.

Команда смогла продемонстрировать трехмерное расположение серого и белого вещества в мозге человека, напечатав структуры из живых клеток. Таким образом удалось проследить формирование связей между различными слоями коры. Специалисты обнаружили, что выступы из нейронов в сером веществе легко прорастают сквозь слой белого вещества, используя последний как «мост» для связи с нервными клетками в других слоях.

Авторы подчеркивают, что они смогли не только создать сеть нейронов мозга, которая наблюдается в естественных образцах, но и сымитировать соответствующее поведение и функции нейронов. Это было подтверждено с помощью чувствительных электрофизиологических измерений.

В будущем на основе этой технологии исследователи смогут изучать формирование нервной сети, развитие некоторых заболеваний, а также тестировать воздействие различных лекарств на нервную систему.

В июне сотрудники Центра регенеративной медицины Утрехтского университета (RMCU) впервые напечатали кровеносные сосуды на 3D-принтере, совместив два метода.